Szczepionka na covid. Dworczyk: między 8 a 12 w niedzielę trafi do szpitali

Pierwsza dostawa 10 tys. szczepionek trafiła już do Polski. Jak poinformował PAP szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk, w niedzielę 27 grudnia między godz. 8.00 a 12.00 szczepionki na koronawirusa trafią do 72 szpitali węzłowych, gdzie rozpoczną się szczepienia medyków.

- W sobotę po godz. 6 dostawa dotarła do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych. Szczepionki zostały już przepakowane i przekazane do hurtowni farmaceutycznej, która w niedzielę od rana będzie je rozwozić do 72 szpitali, w których odbędą się szczepienia - dodał Dworczyk.

Jak podkreślił, poszczególne szpitale będą już same decydować o godzinie rozpoczęcia szczepień. Pierwsze rozpoczną się jednak w szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie. Jak wskazał, w niedzielę spośród ponad 300 tys. osób personelu medycznego, który zgłosił się do tej pory, zaszczepionych zostanie 10 tys .

Jak dodał, następna dostawa szczepionek, ok. 300 tys. sztuk , dotrze do Polski jeszcze w tym roku. Nie wykluczył więc, że jeszcze w grudniu przeprowadzone będą kolejne szczepienia medyków.

Jak dodał, akcja stopniowo będzie narastać tak, żeby docelowo dotrzeć do każdego Polaka z "rzetelną informacją i propozycją zaszczepienia się". Podkreślił, że "wszystko wskazuje na to, że szczepienie 'grupy pierwszej' rozpocznie się w drugiej połowie stycznia".

Minister pytany, kiedy rozpoczną się szczepienia przedstawicieli rządu odparł, że nie stanowią oni oddzielnej kategorii. - Będą się szczepić w ramach swoich grup wiekowych i zawodowych. Niektórzy przedstawiciele rządu będą się szczepić w ramach "grupy zero" ze względu na to, że są lekarzami - mówił.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział we wtorek, że do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek. Będą one dzielone na pół. Jedna część pozostanie w magazynie agencji w ultra niskiej temperaturze, druga trafiać będzie do punktów, w których odbywać się będą szczepienia.