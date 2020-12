Szczepionka na koronawirusa już w Polsce

- Szczepionki na koronawirusa w sobotę rano, ok. godz. 6.45, dotarły do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych - poinformował PAP prezes ARM Michał Kuczmierowski.

Pierwsza dostawa szczepionek (10 tys. sztuk) wyruszyła do Polski w nocy z 24 na 25 grudnia z belgijskiego magazynu firmy Pfizer w Puurs, by trafić do magazynu ARM w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim.

Szczepionki trafią teraz do 72 szpitali. Natomiast kolejna partia zostanie dostarczona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny. Kolejne 300 tys. dawek Pfizer ma dostarczyć w kolejnym tygodniu.

Jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek. Będą one dzielone na pół. Jedna część pozostanie w magazynie agencji, druga trafiać będzie do punktów, w których odbywać się będą szczepienia.