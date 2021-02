Szkoła przekazała laptopy dzieciom. Odnalazły się w lombardach

Zobacz także: Powrót do szkół. Prof. Krzysztof Simon o terminie decyzji. "Trzeba to zrobić"

Szkolne komputery w lombardzie

- Jestem zszokowany całą sytuacją. Myślałem, że ta granica jednak nie zostanie przekroczona - opowiada Sidor. Co z uczniami? Radzą sobie - mówi smutno - pewnie na komórkach, co znacznie wpływa na jakość edukacji - brak interakcji, np. przy zadaniach domowych czy sprawdzianach.

- Teraz będę musiał poprosić pozostałe rodziny, które korzystają ze szkolnych laptopów, by przyszły do szkoły – oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym – i pokazały laptopy. To bardzo smutne, że muszę to robić. Jednak nie widzę innego rozwiązania - mówi money.pl dyrektor szkoły.