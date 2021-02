Szkoły programistów jak grzyby po deszczu. Każdy chce nim zostać

W dobie pandemii rynek pracy przeżywa prawdziwe załamanie, sporo osób straciło pracę ze względu na zamknięte biznesy i ogólnonarodowy lockdown. Jest jednak branża, która pandemii się nie kłania - to branża informatyczna, a jej specjaliści na brak pracy nie narzekają. Co więcej, poziom zarobków jest tam wysoki.

Jak czytamy w "Wyborczej", szkoła programowania infoShareAcademy ruszyła z kampanią, w ramach której zaoferowała grupie osób darmowy kurs programowania. W zamian za to, że zgodzili się oni relacjonować postępy swojej edukacji w mediach społecznościowych.

Zobacz także: Podatek od deszczu utknął. Co dalej z nową opłatą?

Szkoły programowania wiodą teraz prym. Działają mimo pandemii, świetnie dostosowały się do nauki zdalnej. Chętnych nie brakuje. Nie każdy ma jednak szczęście brania udziału w darmowych lekcjach, a szkolenie do najtańszych nie należy. Jednak uczestnicy traktują to jako inwestycję.