Szybciej pociągiem z Warszawy do Białegostoku. Przetarg na ostatni odcinek rozstrzygnięty

PKP uwzględniło zastrzeżenia KIO, ale wynik przetargu jest ten sam co poprzednio: ponownie wybrano ofertę konsorcjum, które poza polską firmą Intercor tworzą dwa podmioty należące do koncernu PowerChina. Decyzja PKP PLK przybliża konsorcjum do pozyskania rekordowego pod względem wartości kontraktu kolejowego za ponad 3 mld zł – informuje serwis WNP.

Odcinek, który ma przygotować konsorcjum, ma długość 71 km. Po zakończeniu prac pociągi będą mogły mknąć z prędkością do 200 km. Zanim wbita zostanie pierwsza przysłowiowa łopata, całe postępowanie będzie musiało jeszcze pozytywnie przejść kontrolę Urzędu Zamówień Publicznych. Inwestor planował wcześniej, że do podpisania umowy uda się doprowadzić jeszcze w pierwszym kwartale 2020 r. Biorąc pod uwagę, że procedury już zostały wydłużone, dotrzymanie tego terminu wydaje się umiarkowanie możliwe.

Trasa między Czyżewem a Białymstokiem to ostatni odcinek linii kolejowej pomiędzy Warszawą a stolicą Podlasia, który pozostał do modernizacji. Ponadto to fragment transeuropejskiego korytarza transportowego, który prowadzi z Berlina, przez Warszawę i dalej Kowno, Rygę i Tallin do Helsinek.