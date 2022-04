Szykujcie się na drogą kawę. Nadchodzi spory deficyt

ICO w swoim marcowym raporcie przestrzega przed sporym deficytem kawy na rynku. Organizacja w swoim raporcie zwraca uwagę m.in. na potencjalne spowolnienie światowej gospodarki, lecz to nie jest jedyny powód niedoborów - podaje Reuters.

Na rynku będą niedobory kawy

I tak w sezonie 2021/2022 (czyli od października 2021 r. do września 2022 r.) globalna produkcja kawy sięgnie poziomu 167,2 mln worków 60-kilogramowych. To mniej o 2,1 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu - szacuje ICO.