Ta zima będzie trudna. Większość Polaków boi się nadchodzących podwyżek cen prądu

Rząd przesypia kluczowy czas

Kiedy to nie wystarczało, to rządzący chcieli wprowadzić cenę maksymalną węgla. Zanim jednak przepisy w tym zakresie weszły w życie, rząd już zdążył zmienić zdanie. Wszystko przez fakt, że rekompensaty za limit cenowy nie przystawały do realnej sytuacji rynkowej, więc prywatne firmy nie chciały włączyć się do rządowego programu. Zamiast tego rząd zaproponował Polakom najpierw dodatek węglowy, a potem dodatek do innych źródeł ogrzewania. Pieniądze te można wydać, na co tylko się chce.