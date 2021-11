Tarcza antyinflacyjna. Projekt ustawy obniżającej akcyzę trafił do rządowego harmonogramu

Ceny surowców energetycznych napędzają drożyznę

W ramach projektu proponuje się wprowadzenie czasowego wyłączenia z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2022 roku. Chodzi o wyłączenie benzyn silnikowych, olejów napędowych, biokomponentów stanowiących samoistne paliwa oraz gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych.

Inflacja galopuje, "tarcza" pomoże?

Przypomnijmy, że według danych GUS wzrost inflacji w Polsce sięgnął w październiku 6,8 proc. Zdaniem ekspertów szczyt inflacji wyniesie ok. 7 proc., co osiągniemy w grudniu. Z kolei w styczniu i lutym przyszłego roku poziom inflacji będzie zależeć m.in. od skali podwyżek cen energii elektrycznej.

- Oddajemy społeczeństwu to, co budżet zyska dzięki zwiększonej inflacji - mówił w czwartek o tarczy antyinflacyjnej minister finansów Tadeusz Kościński. - Tarcza będzie kosztować ok. 10 mld zł. A zwiększenie dochodów budżetu ze względu na inflację to około 8-9 mld zł - wyliczał.