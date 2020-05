Tarcza antykryzysowa 3.0. Sejm przyjął część poprawek Senatu.

Senat zarekomendował 87 poprawek do ustawy aktualizującej tzw. tarczę antykryzysową do wersji 3.0. Wicemarszałek Senatu Ryszard Terlecki kolejny raz zaproponował, żeby poprawki zarekomendowane pozytywnie i negatywnie przez sejmową Komisję Finansów Publicznych przegłosować w dwóch blokach. Posłowie na tę propozycję przystali w głosowaniu.

- Przeczyta pani to w ciągu 30 sekund... - mówił do marszałek Elżbiety Witek. - Będę czytała bardzo wolno - ucięła dyskusję marszałek.

Wyższa izba uznała również za niezbędne, aby zasiłek dla bezrobotnych uległ znacznemu zwiększeniu. Miałby on urosnąć do poziomu 1,8 tys. złotych. Pobrać by go mogli także ci, którzy pracowali za granicą. Także ta poprawka nie znalazła uznania w oczach posłów.