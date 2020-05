Tarcza antykryzysowa. Zasiłek opiekuńczy z ograniczeniami. Rząd podał szczegóły

Chociaż drugi etap odmrażania gospodarki przewiduje otwarcia na specjalnych zasadach żłobków i przedszkoli, to jednak szkoły wciąż pozostaną zamknięte . Uczniowie pozostaną w domach co najmniej do 24 maja.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - do kiedy będzie wypłacany?

W autopoprawce do projektu ustawy rząd wydłużył wypłatę świadczenia do 24 maja . Dodatkowy okres zasiłku przysługuje ubezpieczonym w związku z niemożnością sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu pandemii koronawriusa.

Jednak we wszystkich tych sytuacjach dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany nie dłużej niż do 24 maja 2020 roku.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , trzeba spełnić dwa warunki, by móc starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

Do zasiłku nadal uprawnieni są rodzice dzieci do 8. roku życia. W przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zasiłek przysługuje do 16. roku życia. Natomiast w przypadku dzieci, które posiadają oznaczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zasiłek przysługuje do lat 18.