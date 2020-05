Zasiłek opiekuńczy do 24 maja. Także dla rodziców, którzy mogą posłać dziecko do przedszkola, a tego nie zrobią

Po pierwsze, tym rodzicom, którzy nie mogli posłać dzieci do żłobka lub przedszkola, bo placówka po prostu się nie otworzyła, choć rząd umożliwił ich powrót do działalności od 6 maja. Rząd pozostawił jednak decyzję o otwieraniu konkretnych miejsce samorządom. Co do zasady placówki oświatowe pozostają zamknięte do 24 maja.