Taśmy Kaczyńskiego. Giertych i Dubois: prokuratura to komitet obrony prezesa PiS

Roman Giertych i Jacek Dubois są pełnomocnikami austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, niedoszłego wykonawcy wieżowca dla związanej z PiS spółki Srebrna. Austriak złożył zawiadomienie do prokuratury o oszustwie, jakiego miał dopuścić się wobec niego Jarosław Kaczyński .

"To wszystko składa się na jeden obraz: prokuratura zamieniła się w komitet obrony Jarosława Kaczyńskiego" - stwierdzają mecenasi. "Normalne działanie urzędu prokuratorskiego, czyli poszukiwanie dowodów na okoliczność popełnionego przestępstwa zostało zamienione w próbę zniechęcania zawiadamiającego do kontynuowania postępowania" - wyjaśniają.

Pełnomocnicy Birgfellnera deklarują, że wykorzystają wszystkie dostępne środki prawne, szczególnie te, które pozwalają na sądową kontrolę decyzji prokuratury, aby doprowadzić do wszczęcia postępowania w tej sprawie, ale jednocześnie zapowiadają zainteresowanie sprawą austriackiej prokuratury.

"Obecnie przystępujemy do przygotowania analogicznego wniosku o ściganie sprawców oszustwa do prokuratury w Austrii. Zgodnie z austriackim prawem jest możliwe ściganie przestępstwa oszustwa popełnionego na szkodę obywateli i podmiotów austriackich popełnionych na terenie innych krajów" - wyjaśniają.

"Brak wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w Polsce zmusi naszego klienta do skorzystania z tej możliwości. Skoro polska prokuratura zajmuje się obroną osób, których dotyczy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, to oznacza, że w naszym kraju nie ma obecnie organu państwa zdolnego skutecznie wykonywać zadania śledcze w odniesieniu do osób wysoko postawionych w partii rządzącej" - kończą swoje oświadczenie prawnicy.