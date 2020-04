Tauron zbiera pieniądze na walkę z koronawirusem. Pieniądze ze swoich wynagrodzeń przekazać ma zarząd spółki

Gigant energetyczny zachęca też swoich pracowników, by ci szyli maseczki, jeśli pracują zdalnie. Te trafiają do tych, którzy muszą wykonywać swoje obowiązki związane z dostawą energii oraz ciepła. "Pracownicy Taurona szyją maseczki dwuwarstwowe dla górników, energetyków, dyspozytorów, czy pracowników ochrony. Od osób, które chcą przekazać maseczki, w bezpieczne sposób są one odbierane i dostarczane do potrzebujących pracowników Grupy Tauron" - czytamy w komunikacie prasowym.