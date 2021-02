Te same zakupy, dwa lata różnicy. Oto jak ceny poszły w górę

Gam,a 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skąd pis wytrzasnął Morawieckiego ? Jako prowadzący bank może miał pojęcie o tym co tam miał robić, ale jako Prtemier to typowy patałach. Wycinane przez niego hołubce u zakonnika grzybka to już kompletny wstyd dla nas Polaków. Może niech Kaczyński odda go do baletu i pozostałych roztańczonych buców zwanych obecnie ministrami.