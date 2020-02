Telemetria Polska. KRRiT chce wiedzieć, co lubimy oglądać i których stacji słuchamy

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji chce uruchomić projekt Telemetria Polska, który zakłada jednolity i wspólny dla całego rynku pomiar oglądalności telewizji, słuchalności radia i konsumpcji treści w internecie. Ujednolicony pomiar ma pozwolić na lepszą ocenę popularności nadawców i wydawców w poszczególnych grupach demograficznych, a to z kolei wpłynąć na rozdysponowanie wielomiliardowych budżetów reklamowych. KRRiT ogłosiła projekt w 2018 r., a teraz z fazy koncepcyjnej przechodzi do konkretów – informuje "Puls Biznesu".

Witold Kołodziejski przekonuje, że to "prowizorka" i potrzebne jest badanie, które uwzględni, że dzisiejsze media konsumowane są wielokanałowo. Bez nie budzących wątpliwości wyników reklamodawcy nie chcą przeznaczać dużych środków na kampanie radiowe i telewizyjne, lecz wybierają internet. W sieci znacznie łatwiej dotrzeć do poszczególnych grup docelowych i zmierzyć parametry kampanii.

Co stoi na przeszkodzie Telemetrii Polska? Obok konieczności pogodzenia interesów różnych zainteresowanych, także pieniądze.KRRiT wnioskowała o to, by budżet państwa przekazał jej w tym roku 42 mln zł na realizację tego projektu. Byłoby to ponad 60 proc. budżetu rady. Po parlamentarnych poprawkach kwota przeznaczona na Telemetrię Polską została jednak zmniejszona do 20 mln zł. W poprzednim roku było podobnie – donosi "Puls Biznesu".