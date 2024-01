Telezakupy zamiast reklam. TV Republika reaguje na odpływ spotów

Serwis zauważył, że Telewizja Republika emituje trzyminutowe klipy z telezakupami. Pojawiają się one od godz. 12 do 15, przeważnie co pół godziny. W tym czasie nie są wyświetlane standardowe reklamy, a wyłącznie spoty autopromocyjne stacji i innych mediów należących do Tomasza Sakiewicza. Skąd taka decyzja?