Timmermans mówi o zastąpieniu węgla wodorem. Sasin twierdzi coś zupełnie innego

Sasin uspokaja górników

Nijak ma się to do słów Jacka Sasina, który dzień wcześniej przemawiał do górników z okazji barbórki . Minister zapewniał, że Polska jeszcze wiele lat będzie opierać się na węglu.

Europejski Zielony Ład ma uczynić Europę "neutralnym kontynentem"

– Znajdujemy się w sytuacji kryzysowej, to, co jest konieczne do zrobienia, to nie jest coś, co jest przyjemne, więc proszę nie mówić, że te zmiany nie mogą przeszkadzać przedsiębiorstwom. Wszystko i wszyscy będą musieli się dostosować, zresztą większość firm rozumie tę awaryjną sytuację (…). Mamy do czynienia z fundamentalną zmianą paradygmatu, im szybciej to zrozumiemy, tym szybciej dojdziemy tam, gdzie powinniśmy – oznajmił w Brukseli Timmermans.