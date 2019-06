To miała być rewolucja w męskich szafach. Marka Rage Age na sprzedaż

- Mimo wysokich cen i dość odważnego wzornictwa, marka znalazła wielu klientów. W samej Warszawie działały cztery salony Rage Age. Pojawiły się nawet plany zagranicznego rozwoju i wiele wskazywało na to, że ma to szanse powodzenia. Kolekcje Czapula były dostępne w butikach w Mediolanie, Londynie, Madrycie i Tokio, był nawet udział marki w prestiżowych targach Pitti Uomo, a Rage Age był drugą polską marką, której się to udało – pisał o początkach marki Michał Kędziora na blogu "Mr. Vintage".

- Miło nam poinformować, że marka RAGE AGE jest obecnie zarządzana wyłącznie przez spółkę RAGE AGE POLSKA S.A. Powrót do korzeni wykracza poza sprawy formalne, najważniejsze jest to, że bardzo zmotywowany i zaangażowany zespół znowu pracuje pełną parą. Wracamy z nową ofertą produktową, utrzymującą najlepsze cechy, na których zbudowano naszą markę - unikatowy styl i odwagę bez kompromisu – napisano na Facebooku.

"Raga Age Polska S.A. (…) przekazuje informację, że Spółka wraz z właścicielem 100 proc. akcji, podjęła decyzję o rpzoczęciu procesu sprzedaży prawd do marki Rage Age oraz przystąpiła do ustalenia katalogu potencjalnych inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji zakupu praw do marki" – czytamy w ogłoszeniu, które ukazało się w środę w gazecie codziennej.