To może być kluczowy ruch ws. uznania wyborów w Polsce. Koalicja zmienia projekt

Alvin Gajadhur, były szef Inspekcji Transportu Drogowego i minister w ostatnim rządzie Mateusza Morawieckiego, usłyszał zarzuty - poinformował rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej. Jak wyjaśnił, chodzi o bezprawne ujawnienie wiadomości służbowych. Gajadhur nie przyznał się do popełnienia czynów. "Możecie mnie za pisanie prawdy zamknąć do więzienia, ale ust mi nie zamkniecie" - napisał. -zrodlo polsatneews. A ja natomiast mam pewna radę: Alvinku nie przejmuj się jak sprawa na przyklad trafi do Sądu to np mozesz otrzymac wyrok w zawieszeniu i nie trafisz do pudła , mówie to jako obywatel z troski abyś w ślad za innym członkiem pis nie przyszło co do głowy wyjechac na Węgry , dobrze? to wszystko z troski, Alvin nie przejmuj sie bedzie dobrze, po kilku latach procesu jezlei taki bedzie, zobaczysz jak to jest fajnie byc oskarzonym, moze nawet poczujesz sie tak jak inne osoby, obywatele ktore w czasach rządu pisowskiego przez prokurature na której czele stal Zbyszek Z były oskarżone ale zostali uniewinnieni w sądach i nie uciekali na Wegry :) zobacz Alvin jak to wszystkos sie odwraca , mieliscie wszystko, rząd, władze , instytucje żądziliscie a teraz? trza odpowiadac za pewne rzeczy oj Alvin , nie przejmuj sie na pewno bedzie dobrze hehehhehehehehehehehehehheheheh !!!!!!!!!!!!!