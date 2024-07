To może być rewolucyjne rozwiązanie. Firmy zatrudniające żołnierzy zapłacą niższe podatki?

Firmy będą szkolić pracowników?

"Jako firma możemy – przy odpowiednich regulacjach i zachętach – z organizować szkolenie, wyposażyć w broń, kamizelki kuloodporne i mundury. Jeśli w akcji weźmie udział 5 proc. z każdego miliona pracowników, to będziemy mieć 50 tys. dobrze przeszkolonych osób rozsianych po całym kraju do natychmiastowej dyspozycji dowódców wojskowych" - przekonywał milioner w rozmowie z "Forbesem".

"Rząd ma alternatywę: będzie organizował te siły sam, co będzie długo trwało i pochłonie dużo pieniędzy albo włączy do tego firmy, które zrobią to szybciej, taniej i sprawniej. Przecież my będziemy w stanie stworzyć te oddziały niejako u źródła, gdzie one mogą być najbardziej potrzebne, w konkretnej jednostce organizacyjnej" - dodawał Rafał Brzoska.