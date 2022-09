To nie koniec rosnącej inflacji. Minister finansów podała najnowsze prognozy

Obiektywnie 20 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Mnie fascynuje jak rząd wiecznie obarcza kogoś innego za swoje winy. Dodatkowo, rozliczają skrupulatnie i codziennie PO i PSL za rządy 2007-2015. A ja mam inne pytanie, co takiego dobrego zrobił rząd dla Polaków w poprzedniej kadencji PiS 2005-2007? Zapomnieli już jak super było? 40% podwyżka paliwa (4,20 za litr), niemalże praktycznie brak podniesienia płacy minimalnej (900zl brutto), nieudolność i karykaturalność ich pomysłów budowania gospodarki, niszczenie stosunków międzynarodowych, robienie z Polaków pośmiewiska za granicą, a to tylko najbardziej ogólne i najprostsze do zrozumienia przykłady. Skoro idąc ich logika w stosunku do PO, że nie ma możliwości poprawy swoich poprzednich rządów i kolejne będą kontynuacją nieudolności, dlaczego mamy teraz ufać PiS że się poprawili?Proponuję pooglądać TVP, lata rządu PiS w tym okresie są jedynie pokazywane w kontekście wypowiedzi Pana Lecha Kaczyńskiego ostrzegającego przed Rosja. Patrząc ile zapisków archiwalnych posiadają z tamtych lat np z wypowiedzi samego Tuska, aż dziwi że udostępniają zaledwie kilka nagrań z tamtego okresu co do "sukcesów" swojej partii. Ale Polacy nauczyli się już że kłamstwo powtórzone po stokroć staje się prawdą. Szukamy wiecznie wrogów w Rosji, Niemczech albo wśród opozycji, a moim zdaniem sami są na tyle nieudolni, że wolą już gadać o sukcesie zanim do niego dojdzie i później obarczyć wina innych, niż poczekać z ogłoszeniem prawdy - chociażby pieniądze z KPO. Jeszcze rok temu bilbordy, spoty w tv, oczywiście uśmiechnięty pan Premier jak to nie kto inny jak PiS załatwiła nam JUŻ pieniądze. Rok później pieniędzy nie ma, Ziobro je skutecznie blokuje, ale wina co wieczór w wiadomościach obarczają opozycję. Następny przykład, inflacja. Ktoś pamięta jeszcze, że przed wybuchem wojny na Ukrainie mieliśmy 10% inflację? Zaraz po wybuchu konfliktu, przeobrazili inflację w "putinflacje" i wmówili wszystkim, że to wojna ma wplyw na rosnące wtedy ceny. Gdyby nie nieudolność rządu PiS i jego krętactwa, mielibyśmy o 10 oczek mniejsza inflację. Żyjemy w kraju ogłupiania społeczeństwa, wmawiania mu że przecież było inaczej niż człowiek pamięta.