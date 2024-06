Przełomowy moment. Stopy procentowe na świecie zaczynają spadać

Kanada i strefa euro to łącznie ok. 16 proc. światowego PKB wg prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego na ten rok.

Stopy procentowe spadają

Oczywiście ten cykl jest na razie na bardzo wczesnym etapie. Oczekiwania rynkowe są takie, że EBC po pierwszej, czerwcowej obniżce z kolejną może wstrzymać się do września, bo właśnie dopiero wtedy spodziewana jest analogiczna pierwsza obniżka kosztów pieniądza w USA . Można założyć, że wiele banków centralnych na świecie czeka właśnie przede wszystkim na amerykański Fed z rozpoczęciem cyklu luzowania . Historycznie to on nadawał tempo fali obniżek.

Co obniżki znaczą dla inwestycji?

Przypomnijmy, że fala podwyżek stóp w latach 2021-2022, będąca reakcją banków centralnych na atak inflacji, doprowadziła przede wszystkim do bezprecedensowego krachu na rynku obligacji (inwestorzy żądali wyższej rentowności obligacji na rynku, a wyższa rentowność to niższe ceny ).

A co z akcjami? Niższe stopy to na dłuższą metę dobra wiadomość dla większości giełdowych spółek. Oby tylko banki centralne nie miały w którymś momencie powodu do panicznych cięć stóp, tak jak to było na początku 2020 r. (wybuch pandemii) lub w trakcie 2008 r. (globalny kryzys finansowy). Kontrolowane, a nie gwałtowne (kryzysowe) tempo obniżek to wymarzony scenariusz dla akcji.