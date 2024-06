"Elvira ma wyłączne prawo mówić Putinowi". Wyjątkowa pozycja szefowej Banku Rosji

Elvira ma wyłączne prawo mówić prezydentowi, tego co mu się nie podoba. Może otwarcie mówić o sytuacji, a on to akceptuje - powiedział dla Bloomberga prof. Oleg Vyugin, ekonomista i były prezes Moskiewskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Elvira Nabiullina to szefowa rosyjskiego banku centralnego, na której barkach leży rosyjska gospodarka.