Pierwsza obniżka od lat. Historyczna decyzja EBC ws. stóp proc.

Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe . Stopa depozytowa spadła o 25 punktów bazowych - do 3,75 proc. Jest to pierwsza obniżką stóp od czasu pandemii Covid-19 w 2020 roku.

Zobacz także: 4 czerwca dniem wolnym? "Zwrócimy się do premiera"

Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe

Jak czytamy w komunikacie EBC, perspektywy inflacyjne znacznie się poprawiły. EBC zauważa również, że spadła także inflacja bazowa, co potwierdza, że spadły oczekiwania inflacyjne.

Jednocześnie, jak podkreśla EBC, mimo postępów w ostatnich kwartałach, presja cenowa pozostaje istotna, ponieważ wzrost płac jest wysoki, a inflacja prawdopodobnie pozostanie powyżej celu znacznie dłużej niż do przyszłego roku. Najnowsze projekcje dotyczące inflacji ogółem i inflacji bazowej na lata 2024 i 2025 zostały skorygowane w górę w porównaniu z projekcjami z marca.

Perspektywy inflacji i wzrostu gospodarczego

EBC prognozuje obecnie, że średnia inflacja ogółem wyniesie 2,5 proc. w 2024 r., 2,2 proc. w 2025 r. i 1,9 proc. w 2026 r. W przypadku inflacji z wyłączeniem energii i żywności, personel przewiduje średnią na poziomie 2,8 proc. w 2024 r., 2,2 proc. w 2025 r. i 2,0 proc. w 2026 r. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy przyspieszy do 0,9 proc. w 2024 r., 1,4 proc. w 2025 r. i 1,6 proc. w 2026 r.

Rada Prezesów zapewnia, że jest zdeterminowana, aby inflacja powróciła do średniookresowego celu 2 proc. w odpowiednim czasie. Będzie utrzymywać stopy procentowe na wystarczająco restrykcyjnym poziomie tak długo, jak to będzie konieczne do osiągnięcia tego celu.