Troska o klimat to kłopoty dla linii lotniczych

Sprawę opisał serwis Bloomberg, który zauważa, że w tym roku europejskie linie lotnicze wyemitują do atmosfery ponad 1 miliard ton dwutlenku węgla.

"Flygskam" (pol. wstyd przed lataniem) - to termin, którym Szwedzi określają niechęć do krótkich podróży samolotami, podyktowaną kosztami środowiskowymi.

We Francji dużą popularność zyskuje hasztag #avihonte, znaczący to samo. W Paryżu pojawiła się nawet propozycja, by zawiesić wszystkie krajowe loty.