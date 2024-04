Trzęsienie ziemi na Tajwanie uderzyło w chipy. Problemy największego producenta

Trzęsienie ziemi na Tajwanie i problemy z chipami

Jak donosi amerykański Business Insider, z powodu trzęsienia ziemi ewakuowano personel w mieście Xinzhu będącym ośrodkiem przemysłu nowoczesnych technologii. Ponadto w części fabryk produkujących mikroprocesory wstrzymano prace do momentu przeprowadzenia inspekcji oraz potwierdzenia, że powrót do pracy jest bezpieczny.

Inwazja Chin i uderzenie w światową gospodarkę

Jeśli doszłoby do wojny na Tajwanie z udziałem Waszyngtonu, to PKB USA mogłoby się skurczyć o 6,7 proc. Natomiast sama blokada wyspy przez Pekin uderzyłaby w amerykańską gospodarkę i PKB spadłoby o ponad 3 proc. - oszacował Bloomberg.

Wojna o Tajwan kosztowałaby światową gospodarką 10 bilionów dolarów. Amerykański Center for Strategic and International Studies (CSIS) przeprowadził symulację chińskiego ataku. Założono, że do inwazji doszłoby w 2026 r. Ta data nie jest zupełnie przypadkowa. Jak twierdzi CIA, przywódca Chin Xi Jinping chce, aby chińskie wojsko było gotowe do zajęcia Tajwanu do 2027 r.