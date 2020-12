Turystyka. Tatry opustoszały. "Tragiczny rok"

- Turystyka jest jedną z tych dziedzin gospodarki, która najbardziej ucierpiała przez pandemię. W sposób szczególny zostali dotknięci przedsiębiorcy, którzy w sposób pośredni i bezpośredni żyją z turystyki. Na przykładzie firm hotelarskich możemy powiedzieć, że spadek obłożenia w tym roku w stosunku do poprzedniego wyniósł ponad 40 proc. - powiedziała prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Agata Wojtowicz.

Jak dodała, po wiosennych obostrzeniach nikt nie przewidywał, że jesienią branża zostanie ponownie zamrożona. Otwarte latem hotele i pensjonaty dały branży "kroplówkę" na przetrwanie. W lipcu odnotowano po Tatrami od 35 do 37 proc. spadku frekwencji turystycznej w stosunku do poprzedniego roku. Jesień, wraz z ogłoszeniem kolejnych obostrzeń, była dla hotelarzy dramatyczna - oceniła Wojtowicz.

- Jesień dotychczas dla dużych obiektów hotelowych to przede wszystkim klient konferencyjny, szkoleniowy, ale to wszystko upadło. Właściwie w tym roku możemy mówić o wyzerowaniu tego rynku. Jeżeli chodzi o klientów indywidualnych, to była niewielka liczba, która dała możliwość obniżenia strat hotelom. Od jesieni, miesiąc w miesiąc hotele notują straty - powiedziała PAP prezes TIG.