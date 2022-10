Tusk mówił, jak wyjazdy na cmentarze uderzą w rodzinne budżety. Sprawdzamy, ile to kosztuje

Inflacja i wszechobecna drożyzna to problemy, które nie zniknęły z okazji Wszystkich Świętych. Znacznie wzrosły ceny m.in. zniczy i kwiatów. Dla tych, którzy na groby bliskich muszą dojechać z daleka, druzgocące mogą być również koszty paliwa.

Temat poruszył w ostatni wtorek lider PO Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego. - Skromniutka wiązanka chryzantem u pani Beaty, a to nie jest jej wina, kosztuje 40 zł, duży znicz 62 zł. Ropa jest po ponad 8 zł. Jak sobie policzyłem, to taka podróż na groby z Gdańska do Kielc to koszt tysiąca złotych - mówił Tusk.

My również postanowiliśmy sprawdzić koszty wyprawy na 1 listopada. Zgodnie z przykładem, którym posłużył się lider Platformy Obywatelskiej, policzyliśmy je dla czteroosobowej rodziny, podróżującej z Trójmiasta do stolicy woj. świętokrzyskiego i z powrotem.

Wszystkich Świętych 2022. Koszty paliwa

Z testów przeprowadzonych przez media motoryzacyjne, w tym na przykład serwis autokult.pl, wynika, że jadąc autostradą z maksymalną dozwoloną prędkością 140 km/h, samochody średnio spalają od 8 do 12 litrów na 100 km. Przyjmijmy, że czteroosobowa rodzina ma auto, które spala 10 litrów na 100 km.

Jeśli jedziemy z Gdańska do Kielc, najkorzystniejszą trasą - zarówno ze względu na odległość, jak i na czas oraz komfort jazdy - jest autostrada A1. Jest ona jednak płatna, a koszt biletów w dwie strony to w sumie około 60 zł.

Koszty paliwa? Analitycy e-petrol podali w piątek, że w środku tygodnia średnia cena benzyny Pb98 wynosiła w Polsce 7,59 zł za litr. W przypadku Pb95 było to 6,84 zł, a jeśli chodzi o olej napędowy - 8,06 zł. Eksperci prognozują, że w następnym tygodniu (1 listopada przypada we wtorek) ceny Pb98 za litr zamkną się w przedziale od 7,48 zł do 7,62 zł, Pb95 - od 6,69 zł do 6,84 zł, a diesla - od 7,99 zł do 8,12 zł.

Dystans, jaki mamy do pokonania jadąc A1 z Gdańska do Kielc, to 471 km. W dwie strony daje to 942 km. Uwzględniając prognozy ekspertów, oznacza to, że koszt paliwa w dwie strony w przypadku benzyny zamknie się w przedziale od 628,86 zł do 716,28 zł. Jadąc samochodem napędzanym dieslem, trzeba będzie natomiast zapłacić za paliwo od 751,06 zł do 763,28 zł. W przypadku auta na gaz koszty są ok. dwa lub dwa i pół raza niższe.

Warto przy tym zaznaczyć, że lepiej tankować poza główną trasą. Na autostradach oraz drogach ekspresowych litr paliwa jest nawet o 36 gr droższy niż na pozostałych stacjach - wynika z danych aplikacji PanParagon i systemu dla kierowców Yanosik.

Koszty przystrojenia grobu na 1 listopada 2022 r.

Na tym etapie planowania budżetu wyjazdu na Wszystkich Świętych wynosi (wraz z biletami autostradowymi) od 688,86 zł do 776,28 zł w przypadku auta na benzynę, oraz od 811,06 zł do 823,86 zł dla diesla. Choć zaznaczmy, że to szacunki dla jazdy, przy której samochód spala 10 litrów na 100 km. Wyższe zużycie paliwa na autostradzie nie jest jednak niczym niezwykłym.

Stacja benzynowa nie jednak jedynym miejscem, gdzie trzeba wydać pieniądze na 1 listopada. Pozostaje jeszcze m.in. zakup zniczy czy kwiatów. "Za ozdobienie grobów bliskich płacimy w tym roku nawet o kilkadziesiąt procent więcej niż w 2021 r. Podwyżki sięgnęły ponad 19 proc. w sklepach i nie ominęły straganów" - informuje firma Droplo, która tworzy narzędzia dla handlu (szczególnie e-commerce).

Duże sieci przed 1 listopada wprowadziły promocje. Najtańszy mały znicz kosztuje tam co najmniej ok. 2,30 zł. Mała doniczka chryzantem w promocji to wydatek od 7,99 zł. - Najmniejsza wiązanka z chryzantemami to koszt około 80 zł - wyliczał niedawno w rozmowie z TVN24 Piotr Pyźlak, którego rodzina od trzech pokoleń zajmuje się florystyką.

Załóżmy, że czteroosobowa rodzina ma cztery groby w Kielcach i na każdym chce postawić po dwa znicze i jedną doniczkę kwiatów. Ze względu na oszczędności, decyduje się jak najbardziej ograniczyć koszty i wybiera najtańsze ozdoby. Znicze i małe doniczki chryzantem kosztować ją będą ok. 50 zł. Zaznaczamy, że to najbardziej ekonomiczne przystrojenie nagrobków.

Posiłki i napoje

Koszty wyjazdu na groby bliskich z Gdańska do Kielc autem benzynowym wynoszą na tym etapie od 738,86‬ zł do 826,28 zł. Dla posiadaczy samochodów na ropę - od 861,06 zł do 873,86 zł. Mogą być jednak dużo wyższe.

Wszystko zależy od indywidualnych sytuacji, jednak jeśli przyjmiemy, że jadąca do Kielc czteroosobowa rodzina nie ma już żyjących bliskich w Świętokrzyskiem, oznacza to, że nie może liczyć na żadną gościnę i sama musi sobie zapewnić jedzenie. Dwudaniowy posiłek (z wodą dla każdego) w restauracji to dla czterech osób wydatek co najmniej 112 zł. Jeśli rodzina zdecyduje się zjeść w pizzerii, to za dużą klasyczną pizzę i wodę zapłaci ok. 60 zł.

Do tego dochodzą jeszcze przystanki na autostradzie. Jeśli na ciepłe drugie śniadanie i podwieczorek (śniadanie i kolację rodzina zje w domu) podróżni wybiorą hot dogi po 6 zł, dwie kawy po 6 zł i dwie herbaty po 4 zł - zapłacą w obie strony 88 zł.

W sumie wychodzi na to, że - w zależności od paliwa, jakim napędzamy nasz samochód, i tego, co będziemy jedli, taka wyprawa to koszt 886-1103 zł. Oto podsumowanie poniesionych wydatków:

Samochód na benzynę Samochód na olej napędowy Paliwo i bilet autostradowy 688 zł - 776 zł 811 zł - 823 zł Przystrojenie czterech grobów 50 zł 50 zł Obiad 60 - 112 zł 60 - 112 zł Posiłki na trasie 88 zł 88 zł Suma 886 zł - 1026 zł 1009 zł - 1103 zł

W tekście nie uwzględniliśmy kosztów przy wyborze kolei. W trakcie jego pisania strona PKP Intercity nie pozwalała na zakup biletów przez "zwiększony ruch w systemie sprzedaży".

Jacek Losik, dziennikarz money.pl

