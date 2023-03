Tusk uderza w Morawieckiego ws. inflacji. "W jednym roku zarobi ponad 300 tys. zł"

Gerwazy 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Do PiSmaków. Ciekawe, skąd macie takie parcie na określone postacie, które działają nas was, pis-szczoszki, jak płachta na byka. Artykuł np. o gospodarce, same wpisy przeciwników rządu, tylko kilka wstawek pisowców. Aleeeee, naaagle pojawia się Tuuuuusk. Wpisów co niemiara, po 100 na minutę, widać po stylistyce i błędach ortograficznych, że to te same osoby pod różnymi nickami atakują wiecznie winnego Donka. Macie jakiś czujnik na hasło Donald? Zbynio Zero każe atakować Donka niezależnie od okoliczności? Śmieszni jesteście. Na kilometr czuć, że śmierdzicie ustawką. To przypomina powieść Orwella "1984". Tam były dla psów reżimu "minuty nienawiści" gdy pojawiał się niejaki Goldstein. Normalnie Orwell przewidział kaczyzm. Dobre, choć logiczne. Bo bolszewizm i kaczyzm to to samo.