Donald Tusk porównał ceny z 2023 r. i 2015 r. "Moja cena cebuli to była złotówka za kg"

OKO 24 min. temu zgłoś do moderacji 2 6 Odpowiedz

Tfffuusk już swoje dla nas zrobił! Gdyby do tej pory siedział na stołku to byłby kolejny rozbiór polski! A sam by znowu siedział w Brukseli! "by żyło się lepiej" takie hasło mail które spełnił ale dla siebie! PiS nie jest rewelacyjny ale w sprawie wojny odwalili genijajna robotę! Niech się w końcu odetną od Rydzyka i kościoła i będzie bardzo dobrze! Ustawa antyaborcyjna odstrzelili sobie poprostu nogę! I przez to mogą przegrać! W UK czy nawet w Czechach aborcja jest legalna a mimo wszystko współczynnik dzietności jest dużo większy niż u nas! W tej chwili pary boją się zakładać rodziny, nie chodzi tutaj tylko o pieniądze ale napewno jest to jeden z głównych powodów. 500+ na dziecko? Śmiech na sali, można pisać i pisać o tym, ale brać tak duża odpowiedzialność na kolejne lata za takie pieniądze? To już jepiej nie mieć dzieci, nie mieć odpowiedzialności i przynajmniej żyć godniej bez stresu itp. Sam mam 2 dzieci i wiem jak jest ciężko, a teraz to naprawdę współczuję młodym ludziom którzy będą zakładali rodziny, mam nadzieję że czasy się zmienia, bo jak nie to znowu będzie emigracja :(