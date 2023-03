Lokaty realnie od lat przynoszą straty. Przez inflację

Nasze oszczędności tracą na wartości

Wartość pieniędzy topnieje w zastraszającym tempie

Czy można spodziewać się poprawy?

Obecnie przeciętne oprocentowanie wynosi ok. 6,3 proc. Po potrąceniu tzw. podatku Belki (19 proc.) daje to zysk w wysokości 5,1 proc. To za mało, by mierzyć się ze spodziewaną inflacją. Zgodnie z jej projekcją i PKB autorstwa analityków NBP wskaźnik wzrostu cen w przyszłym roku ma wynieść 6,6 proc.