TVP domaga się odszkodowania od Adamczyka, Pereiry i Tulickiego. Ogromna kwota

Likwidator TVP Daniel Gorgosz napisał przedsądowe wezwanie do zapłaty odszkodowania do byłego kierownictwa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Domaga się go od: Michała Adamczyka, Samuela Pereiry i Marcina Tulickiego za blokadę budynku TAI przy ul. Powstańców Warszawy.