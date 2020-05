TVP prezentuje wyniki. Na pensje zarządu spółka przeznaczyła dwa razy więcej środków

Ze sprawozdania z działalności TVP, złożonego w Radzie Mediów Narodowych, do którego dotarł portal wirtualnemedia.pl, wynika, że 2019 roku spółka odnotowała wyższe przychody, niż w roku wcześniejszym. Portal podaje, że zeszłoroczne wpływy nadawcy wyniosły 2,559 mld złotych. Jeżeli uwzględnić rozwiązanie rezerw i aktualizację wartości aktywów - 2,707 mld złotych.

Na pensje zarządu przeznaczono 2,177 mln złotych, czyli ponad dwukrotnie więcej, niż w roku 2018, kiedy to na ten cel trafiło 811,8 tys. złotych. TVP w sprawozdaniu tłumaczy to faktem, że przez dziewięć miesięcy zarząd miał jedną osobę więcej, ponieważ po odwołaniu Macieja Staneckiego do zarządu powołano Marzenę Paczuską, Mateusza Matyszkowicza oraz Piotra Pałkę, który szybko zrezygnował - podaje portal wirtualnemedia.pl.