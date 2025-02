Twój e-PIT. Polacy złożyli już ponad milion deklaracji

Ministerstwo Finansów wskazało, że na milion złożonych do tej pory formularzy składa się 916 tys. deklaracji PIT-37, 38 tys. deklaracji PIT-28, 30 tys. deklaracji PIT-38, 15,8 tys. deklaracji PIT-36, 0,5 tys. deklaracji PIT 36L, 1,2 tys. oświadczeń PIT-OP oraz 1,3 tys. deklaracji PIT-DZ.

MF przypomina, że usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Twój e-PIT. Oto jak można się zalogować

"Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się poprzez stronę login.gov.pl , identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ) , e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Podatnicy, którzy zalogują się za pomocą jednej z tych metod mają dostęp do wszystkich e-usług w serwisie e-Urząd Skarbowy. Mogą wtedy korzystać np. z usługi rozliczenia, która ułatwia przedsiębiorcom prawidłowe wypełnienie PIT-36, czy weryfikacji statusu zwrotu podatku" - wyjaśnił resort finansów.

W tym roku usługa Twój e-PIT jest dostępna również z poziomu aplikacji mobilnej e-Urząd Skarbowy - wskazał resort. "Oznacza to łatwy dostęp po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu logowania biometrycznego. Użytkownicy aplikacji nie muszą każdorazowo uwierzytelniać się z poziomu platformy login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT" - dodano.

"Do samej usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi. Zachęcamy również do aktywowania usługi e-korespondencji przy okazji logowania do e-US w związku z rozliczeniem podatku" - dodał resort.