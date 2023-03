Tygodnik "NIE" wrócił na stacje Orlenu. Poczta Polska nie odpuszcza

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, "NIE" znowu można kupić na stacjach należących do koncernu Orlen. Do dystrybucji trafił nowy numer kontrowersyjnego tygodnika założonego przez zmarłego w ubiegłym roku Jerzego Urbana. Potwierdził to dział komunikacji koncernu w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Koniec "NIE" na poczcie

Jednocześnie z informacji wydawcy tygodnika wynika, że Poczta Polska zrezygnowała z dystrybucji tytułu w swoich placówkach.

Garmond Press wziął [od nas] tego następnego numeru mniej o 1200 egzemplarzy, co by znaczyło, że poczta wycofała się w ogóle z kolportowania nas – powiedziała portalowi wirtualnemedia.pl prezeska firmy Urma (wydawca "NIE") Marta Miecińska.

Na Orlenie można kupić "NIE"

Poczta Polska potwierdziła wcześniej money.pl, że wycofuje ze swoich placówek tygodnik "NIE". Podobną decyzję podjął Orlen. Na okładce znalazł się wizerunek papieża Jana Pawła II i ukrzyżowanej plastikowej lalki. "Okładka przekracza wszelkie granice" – pisał Daniel Obajtek.

Jednak, jak ustalili dziennikarze, tytuł wrócił na stacje. Firma poinformowała, że nowy numer tygodnika "NIE" jest dostępny w sprzedaży na stacjach PKN Orlen

Kontrowersyjna okładka tygodnika "NIE" nawiązuje do publicznych oskarżeń o to, że Karol Wojtyła, zanim został papieżem Janem Pawłem II, jako arcybiskup krakowski miał wiedzieć o przypadkach molestowania seksualnego nieletnich w diecezji i nie wyciągać wobec duchownych konsekwencji. Nawiązuje tym m.in. do reportażu "Franciszkańska 3" wyemitowanego przez TVN24, opartego m.in. na wspomnieniach ofiar i dokumentach bezpieki.

Najnowsza okładka tygodnika "NIE" ma purpurowe tło, na którym pojawiają się słowa "Nie lękamy się", nawiązujące do słynnej homilii Jana Pawła II i jednocześnie do poprzedniej okładki, która wywołała kontrowersje i doprowadziła do sporu z Orlenem i Pocztą Polską.

