Tyrowicz o walce z inflacją. "Zacieśnianie polityki pieniężnej nie zadziałało"

Koniec z cackaniem się z dłużnikami! Nikt za nich tych umów nie podpisywał! Stopy procentowe dawno powinny być na poziomie około 15%! Dostali wakacje kredytowe, realna stopa jest na tak grubym minusie że szkoda gadać! Ile będziemy jako naród do nich dokładać? Przecież okradani są oszczędzający aby móc komuś spłacać jego dom! To nie są małe dzieci mimo że tak się zachowują - wiedzieli w co się pakują! Kredyt to i plusy i ryzyka. Jeśli nie są tego świadomi to nie powinni obracać banknotem 100 zł a co dopiero większymi kwotami. Podnosić stopy procentowe, podnosić i jeszcze raz podnosić!