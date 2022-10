Rząd i NBP powinni się zacząć bać? Oto najnowsza prognoza przyszłej inflacji dla Polski

Inflacja w Polsce – oto dlaczego będzie jeszcze rosnąć

Oczekiwania inflacyjne maleją w UE, ale nie na Węgrzech i nie w Polsce

Wyjątek stanowią dwa kraje – Polska i Węgry, gdzie w tym samym czasie odsetek osób uważających, że inflacja będzie w najbliższym czasie rosła wolniej niż obecnie, spadł. Na Węgrzech z 22 do 13 proc., a w Polsce z 21 do 17 proc. Zdaniem BIEC można to traktować jako spadek zaufania do skuteczności polityki antyinflacyjnej.