Członkini RPP o podwyżkach stóp: Rada kiedyś będzie musiała przyznać, że się myliła

Ta pulchna pani chyba lekko przecenia możliwości RPP. Oczywiście NBP ma wpływ na inflację, ale wygląda na to, że w ograniczonym zakresie. Za to wysokie stopy procentowe, są w stanie całkowicie zablokować rozwój kraju i pogrążyć jego obywateli w kosmicznych długach. Niestety nie każdy ma ciepłą i dochodową robotę na uczelni plus ekstra fuchy w rządowych instytucjach. Ale w rzeczywistości to sektor prywatny od lat utrzymuje ten kraj, tysiące małych, często lokalnych firm. A nasi eksperci co mają do zaoferowania... wygaszanie kopalń, puste porty lotnicze, muzea, fundusze, pomniki niezasłużonych, fundusze kościelne i niekończące się utrzymywanie nowych prezesów niepowstałej elektrowni Ostrołęka.