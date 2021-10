Uderzenie w 500 plus. Rekordowa inflacja zjada sztandarowy program PiS

Inflacja a 500 plus

Zgodnie ze statystykami GUS w ciągu pierwszego roku od wprowadzenia programu 500 plus średni poziom cen wzrósł o 2 proc. W kolejnym roku ceny zwiększyły się przeciętnie o 1,6 proc., a następnie podwyżki przyspieszyły. W kwietniu 2020 roku inflacja wyniosła 3,4 proc., po roku pandemii wzrosła do 4,3 proc., a teraz sięgnęła niemal 7 proc.

Jak przekłada się to na realne pieniądze? Z wyliczeń money.pl wynika, że w kwietniu 2017 roku realna wartość świadczenia na dzieci wynosiła około 490 zł, dwa lata później spadła do około 471 zł, a tuż przed pandemią do 455 zł. Teraz z 500 plus zostało już tylko 425 plus.