UE pokazuje kluczowy plan. Są także ustępstwa

Z poprzedniego projektu celu Unii Europejskiej, do którego dotarła agencja Reutera, wynikało, że rolnictwo będzie musiało do 2040 r. ograniczyć emisje inne niż CO2 o 30 proc. w porównaniu z poziomem z 2015 r., aby osiągnąć ogólny cel klimatyczny. Zostało to usunięte z ostatecznej wersji projektu - informuje agencja.