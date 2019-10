Ukraińcy mocno pożądani. Wiele firm nie wyobraża sobie bez nich dalszego funkcjonowania

W przemyśle i rzemiośle prace w pierwszym półroczu znalazło aż 63 tys. Ukraińców. Tu tez Ministerstwo pracy przyznaje, że wzrost jest duży, bo aż o 34 tys. w porównaniu do tego co było rok wcześniej.

Jak przekonuje, ciekawe jest tez to, że coraz więcej Ukraińców znajduje również pracę na wyższych stanowiskach. Co więcej, w pierwszej połowie 2019 r. zatrudniono 404 obywateli tego kraju jako przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników.

Tutaj wzrost rok do roku też jest imponujący i opisuje go 53 proc. Z kolei według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest jednak jedna kategoria zawodów, w której, w porównaniu rok do roku, wydano mniej zezwoleń na pracę dla Ukraińców. Okazuje się, że są to technicy. Spadek wyniósł 10 proc.