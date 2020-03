Ukraińcy nie chcą wyjeżdżać do Niemiec. Od Polski wolą Czechy

Ale droga Ukraińców do legalnej pracy w Niemczech wcale nie jest taka prosta. Muszą przedstawić przetłumaczone uprawnienia i inne dokumenty, a także udokumentować, że władają niemieckim w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym. To ostatnie kryterium może być najtrudniejsze do spełnienia – zauważa „Gazeta Wyborcza”.