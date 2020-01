Umowa na zakup samolotów F-35 podpisana

- To niezwykle ważny dzień dla polskiego lotnictwa wojskowego i dla bezpieczeństwa całej naszej części Europy - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Nasi piloci brali już wielokrotnie udział w misjach, strzegąc nieba innych państw członkowskich NATO. Te zadania wykonywaliśmy bardzo dobrze, i dowodem tego jest ta umowa, dzięki której będziemy mogli wyposażyć się w najnowocześniejsze samoloty myśliwskie na świecie.Samoloty, które przenoszą siły powietrzne w nową erę.

- Cień rosyjskiej dominacji, którego pozbyliśmy się 30 lat temu, będzie się od nas odsuwał - powiedział w czasie uroczystości premier Mateusz Morawiecki. - F-35 to pancerz, który ma służyć do ochrony wszystkich państw NATO, a w szczególności wschodniej flanki. Dołączamy do elitarnego grona państw, które będą mogły korzystać z najnowocześniejszej technologii.