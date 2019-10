UODO sprawdza rozporządzenie Ministra Cyfryzacji. Zgłasza do niego zastrzeżenia

To właśnie nowe rozwiązania prawne dot. gromadzenia danych w aplikacjach budzą największe wątpliwości UODO. Urząd podkreśla, że nowe rozporządzenie nie określa dokładnie, kto będzie miał dostęp do naszych danych, a także jaki zakres danych będzie dostępny kontrolerom.

– Daje to nieokreślonej kategorii podmiotów (w tym służbom i inspekcjom) uprawnienie do dostępu do bardzo szczegółowych informacji o osobie korzystającej z usługi przewozowej – wskazuje UODO. Urząd zwrócił również uwagę na fakt, że w rozporządzeniu nie został podany cel kontroli – powstaje zatem ryzyko, że nie zostaną one nigdzie odnotowane.