USA wysyłają sygnał ostrzegawczy. I tym razem nie chodzi o Putina

Na Ukrainie to walczą o interesy USA Rosja nie może się wycofać bo wejdą tam Amerykanie ,ale tego w rządowej TV nie powiedzą Jak Rosjanie chcieli założyć na Kubie swoją bazę to nie wiele brakowało do rozpetania III wojny światowej ale Amerykanie to mogą zakładać swoje bazy przy rosyjskiej granicy HIPOKRYCI