Ustawa wiatrakowa. Ważna zmiana Senatu

Ernst Kaltenb... 5 min. temu

No i właśnie dlatego nie zagłosuję na PLATFORMĘ. już poprzednio się czaili żeby mi wiatrak pod nosem postawić. Jak będzie 700m to nie dadzą rady .., a przy 500m mam bankowo. Nasz sprzedajny burmistrz zaraz by z wiatrakowcami zrobił dila a mieszkańcy dla niego nie znaczą nic ...