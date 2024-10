Utoną w śmieciach? Miasto nie odbiera odpadów

Gmina nie odbiera odpadów. "Drugi Neapol"

"Będziemy mieć drugi Neapol w Wieliczce", "To opłaty musicie zwrócić i podatków tez nie pobierać jak nic nie robicie", "Śmieci są publiczne nie prywatne wg ustawy, więc burmistrz będzie musiał odebrać. Może warto zacząć przywozić pod urząd", "Nie no super, ale jaka w tym wina mieszkańców? Płacimy regularnie i to wcale niemało. To, co mamy z tymi śmieciami zrobić, przepraszam?", "A szczury będą sobie hasać po ulicach MiG Wieliczka" -to tylko niektóre komentarze mieszkańców gminy opublikowane na Facebooku.