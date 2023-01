W kilka lat chiński miliarder stracił 90 proc. fortuny. A i tak nie jest rekordzistą

Tamten status jednak odszedł do przeszłości. Choć dziś chiński biznesmen wciąż może się szczycić pozycją miliardera, to jednak jego majątek jest znacznie mniejszy i szacuje się go na trzy miliardy dolarów. To oznacza, że w ciągu sześciu lat stracił aż 93 proc. wartości swojego portfela.