W Moskwie rośnie stos pieniędzy z Zachodu. Inwestorzy są w potrzasku

"Konta te są pozostałością tego, co pozostało z powiązań Rosji ze światem międzynarodowych finansów, a także kolejnym wyznacznikiem jej rosnącej izolacji. Podczas gdy inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczyna drugi rok, pozostają pytania o to, co stanie się z pieniędzmi, które utknęły w Moskwie". - informuje Bloomberg.