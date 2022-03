W Polsce będzie łatwiej o broń? Projekt ustawy trafił do Sejmu

Co zmieni nowa ustawa o broni i amunicji?

Autorzy projektu proponują m.in. likwidację pozwoleń "do celu" na rzecz pozwoleń na daną kategorię broni według dyrektywy unijnej oraz ustalenie czterech poziomów dostępu do broni, uzależnionych od poziomu kompetencji posiadacza. I tak strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią. Przy pozwoleniu podstawowym – broń kategorii C i B – (większość broni dopuszczonej do posiadania przez osoby cywilne, w ramach dyrektywy) dodatkowym warunkiem byłoby zdanie egzaminu lub odbycie 5-letniego stażu posiadania obywatelskiej karty broni.